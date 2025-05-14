Ruben Amorim'den anlamlı hareket!

Manchester United teknik direktörü Rúben Amorim, Avrupa Ligi finali öncesi kulüp içinde alkışlanacak bir harekete imza attı.

ESPN'in haberine göre, bütçe kesintileri nedeniyle teknik ekibin kendi biletlerini almak zorunda kalacağını öğrenen Amorim, 30 kişilik kadronun bilet ve masraflarını kişisel olarak üstlendi.

21 Mayıs'ta Bilbao'da Tottenham ile oynanacak final öncesi, United yönetimi sadece sınırlı sayıda bilet ayırdı ve seyahat giderlerini karşılamama kararı aldı.

Amorim ise, "her ekip üyesi yanında iki misafirle finale gidebilecek" diyerek liderliğin sadece sahada değil, saha dışında da nasıl olması gerektiğini gösterdi.