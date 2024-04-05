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Spor

Ruben Amorim'den gelecek sezon açıklaması!

Sporting Lisbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

5 Nisan 2024 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Ruben Amorim'den gelecek sezon açıklaması!
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İsmi Liverpool teknik direktörlüğü ile anılan Sporting Lisbon'un 39 yaşındaki Portekizli teknik adamı Ruben Amorim, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Gelecek sezon Xabi Alonso gibi burada kalacağınızın garantisini verebilir misiniz?' şeklinde gelen soruya cevap veren Amorim, 'Geleceğim hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Sporting'e çok şey borçluyum. Önce kupaları almamız lazım. Sonrasına bakacağız.' dedi.

Amorim sözlerine devam ederek, 'Burada mutluyum. Geleceğimle ilgili kararı yönetim verir.' sözlerini sarf etti.

LISBON PERFORMANSI

Portekiz ekibinin başında 2020 yılından bu yana 204 maça çıkan Amorim, kulübüyle 2.24 puan ortalaması yakaladı. Lisbon, bu sezon 1 maç eksiğiyle Benfica ve Porto'nun önünde lider olarak sezona devam ediyor.

  • Ruben Amorim
  • Teknik Direktör
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