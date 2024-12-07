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Spor

Ruben Amorim'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Ruben Amorim'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler
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Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

En büyük ilham kaynağı olan teknik direktör sorulan Amorim, bu soruya, "Jose Mourinho. Kendisi en çok şey öğrendiğim teknik direktör değil ama bana en çok ilham veren teknik direktör Mourinho." yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, Manchester United'da Mourinho döneminde staj yapmıştı.

Manchester United'ın başına geçtiği ilk dönemde Mourinho'nun kendisine mesaj attığını söyleyen Amorim, "Jose Mourinho bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle." şeklinde konuşmuştu.

39 yaşındaki teknik adam ayrıca, o dönem, "Jose Mourinho'nun sadece benim değil bütün Portekizli teknik direktörler üzerinde etkisi vardır. Ama ben farklıyım. O Avrupa şampiyonuydu ama ben değilim. Farklı bir dönemde farklı biriyim. Şu an için doğru kişi benim. Yeni bir takım kuruyoruz. Oyuncularıma burada farklı bir şeyler öğretmeyi umuyorum." demişti.

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