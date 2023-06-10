Ruben Dias: Inter'e karşı çok dikkatli olmalıyız

Manchester City'nin yıldızı Ruben Dias, Inter maçı öncesi konuştu.

Portekizli stoper Ruben Dias kolay bir final oynamayacaklarını belirterek, "Önümüzde kesinlikle kolay bir iş yok. Bütün Interli oyunculara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en büyük hata bunun bir final olduğunu unutmak olur. Finaller her zaman finaldir ve bunu unutmamamız gerekir." diye konuştu.

26 yaşındaki futbolcu, "Brentford sizi Premier Lig'de yenen tek takımdı. Inter de benzer bir oyun stiline sahip. Benzer bir sonuç olur mu" sorusuna, "Bir sezonda çok farklı maçlara çıkıyorsunuz. Bu tarz karşılaştırmalar yapmak gerçekten zor. Yarınki maçı kazanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduklarını vurgulayan Portekizli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son sezonları dengeli oynamış, özellikle savunma anlamında çok iyi bir performans gösteren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü ve dengeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Farkı yaratan şey, ulaştığınız şeydir. Bu da final. Hedefimiz finale ulaşmaktı.

Şubat ayından bu yana yoğun bir çalışma ve karakterli bir takım gördünüz. Bu takımın ne kadar ilerlemek istediğini de görebilirsiniz. Çok istekli bir takım olduğumuzu gösterdik. Yarın da farklı bir takım görmeyeceksiniz. Aynı duyguda birleştik. Doğru zaman geldiğinde takım arkadaşlarımın her biri yapması gerekeni yapacaktır."

Dias, baskının kendilerine ağır gelip gelmediği yönündeki soru üzerine, "Bu bizim için yeni bir baskı değil, uzun süredir var. Daha çok koşmak, daha hızlı ve motive olmak gibi kaygılarımız var. Bunların hepsini keyfini çıkararak yapmak istiyoruz. Kendimizi, ailemizi, kulübümüzü ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.