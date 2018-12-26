Ruben Dias: Odak noktamız Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Benfica'da defans oyuncusu Ruben Dias, sarı kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınına konuşan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, ''Futbolda çok küçük detaylar belirleyici olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığımız iki maça bakarsak şansız gollerle 6 puan yitirdik ve işler tersine döndü. Birinde son dakikada yedik, diğerinde basit bir hatayla yedik ve yenildik. Bu iki küçük detay olmasaydı işler farklı olabilirdi. Öyle olsaydı biz de daha mutlu olurduk. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor.'' diye konuştu.

''ODAK NOKTAMIZ GALATASARAY''

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Galatasaray hakkında da konuşan Dias, ''Odak noktamız artık Galatasaray. Eğer Galatasaray'ı geçemezsek diğer turları düşünemeyiz. O yüzden maç maç bakacağız. Çok zorlu bir takımla oynayacağı. Bu sene daha önceden Türkiye'de oynadık ve bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Galatasaray'ın çok kuvvetli olduğunu biliyoruz ancak Avrupa Ligi'nde daha iyi yerlere gelmek için maçlara en iyi şekilde çıkmamız gerekiyor.'' dedi.

Galatasaray, 14 Şubat tarihinde ilk maçta Benfica'yı İstanbul'da konuk edecek. Rövanş ise 21 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak. (Sporx)