İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8099
  • EURO
    31,6015
  • ALTIN
    1850.67
  • BIST100
    8031.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ruben Neves Arabistan'da kalıyor!

Sezon başında yüksek bir bonservis bedeli ile Wolverhampton'dan Al Hilal'e transfer olan Ruben Neves'in adı son dönemde Avrupa takımları ile anılıyordu. Portekizli orta sahanın Suudi Arabistan kulübünde kalmaya karar verdiği iddia edildi.

21 Kasım 2023 Salı 15:57 - Güncelleme:
Ruben Neves Arabistan'da kalıyor!
ABONE OL

Sezon başında Wolverhampton'dan Al Hilal'e transfer olan Portekizli yıldız orta saha Ruben Neves, geleceği hakkındaki kararı verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KALIYOR

The Athletic'in haberine göre; Premier Lig'den özellikle Newcastle United'ın yakından ilgilendiği Ruben Neves, bu ilginin aksine Al Hilal'den ayrılmama kararı aldı.

Haberde, Neves'in Al Hilal'de mutlu olduğu ve ülkeye iyice yerleştiği aktarılırken, oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmasının çok düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi.

PREMIER LİG'DE OYLAMA YAPILACAK

Öte yandan Premier Lig yönetimi, sahibi aynı olan iki kulüp arasındaki transferleri yasaklayacak olan bir kararı yakın zaman oylamaya sunacak.

Sandro Tonali'nin aldığı 10 aylık cezanın ardından Neves'i kiralamak isteyen Newcastle United ile Neves'in bonservisini elinde bulunduran Al Hilal kulüplerinin aynı sahiplik altında faaliyet göstermesi bu konunun tartışmaya açılmasına sebep olmuştu.

Sezon başında 55 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan Al Hilal'e transfer olan 26 yaşındaki Neves, çıktığı 17 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

  • ruben neves
  • al hilal
  • suudi arabistan pro ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.