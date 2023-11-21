Ruben Neves Arabistan'da kalıyor!

Sezon başında Wolverhampton'dan Al Hilal'e transfer olan Portekizli yıldız orta saha Ruben Neves, geleceği hakkındaki kararı verdi.

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The Athletic'in haberine göre; Premier Lig'den özellikle Newcastle United'ın yakından ilgilendiği Ruben Neves, bu ilginin aksine Al Hilal'den ayrılmama kararı aldı.

Haberde, Neves'in Al Hilal'de mutlu olduğu ve ülkeye iyice yerleştiği aktarılırken, oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmasının çok düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi.

PREMIER LİG'DE OYLAMA YAPILACAK

Öte yandan Premier Lig yönetimi, sahibi aynı olan iki kulüp arasındaki transferleri yasaklayacak olan bir kararı yakın zaman oylamaya sunacak.

Sandro Tonali'nin aldığı 10 aylık cezanın ardından Neves'i kiralamak isteyen Newcastle United ile Neves'in bonservisini elinde bulunduran Al Hilal kulüplerinin aynı sahiplik altında faaliyet göstermesi bu konunun tartışmaya açılmasına sebep olmuştu.

Sezon başında 55 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan Al Hilal'e transfer olan 26 yaşındaki Neves, çıktığı 17 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.