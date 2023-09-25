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Spor

Ruben Neves attı, Al Hilal turladı

Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda Al Hilal, Al Jabalain'i Ruben Neves'in golüyle 1-0 mağlup etti.

25 Eylül 2023 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Ruben Neves attı, Al Hilal turladı
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Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda Al Hilal, deplasmanda 1. Lig ekibi Al Jabalain ile karşı karşıya geldi. Prince Abdul Aziz Bin Musad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal 1-0'lık skorla kazandı. Al Hilal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Ruben Neves kaydetti.

Konuk ekipte Mitrovic, Malcom, Ruben Neves, Milinkovic Savic gibi yıldızlar karşılaşmada forma şansı bulurken Neymar maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal bir üst tura yükselerek son 16 turuna kalmayı başardı.

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