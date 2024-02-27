İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1529
  • EURO
    33,8511
  • ALTIN
    2040.54
  • BIST100
    9275.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ruben Neves'ten transfer itirafı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen yıldız oyuncu Ruben Neves, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2024 Salı 16:19 - Güncelleme:
Ruben Neves'ten transfer itirafı
ABONE OL

Adı sık sık transferlerle anılan Al-Hilalli futbolcu Ruben Neves, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ruben Neves, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona başta olmak üzere 3 kulüple görüştüğünü ancak transferinin gerçekleşmediğini ve Suudi Arabistan'a geldiğini söyledi.

'3 KULÜBE YAKINDIM'

Ruben Neves yaptığı açıklamada, "Üç kulübe transfer olmaya çok yaklaşmıştım ama bu transferler gerçekleşmedi, bu da beni üzdü ve Al-Hilal'e transfer olma kararını vermemde bana yardımcı oldu.' dedi.

'BARCELONA SÖYLENTİLERİ DOĞRUYDU'

Sözlerine devam eden Portekizli oyuncu, 'İsim vermek istemiyorum ama Barcelona transferimdeki en büyük söylentilerden biriydi, bu doğruydu. Tıpkı Arsenal'de olduğu gibi onlarla da görüşmem oldu. İngiltere dışında başka bir kulüpten daha ilgi vardı.' ifadelerini kullandı.

Ruben Neves son olarak, 'Olaylar birikmeye devam etti. Sonra elime altın bir fırsat geçti. Kabul edeceğimden hiç şüphem yoktu. Gerçekleşmeyen transferlerden artık bıkmıştım ve Suudi Arabistan'a transfer oldum.' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'dan 55 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e transfer olan Ruben Neves, çıktığı 28 karşılaşmada 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.