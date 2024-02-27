Ruben Neves'ten transfer itirafı

Adı sık sık transferlerle anılan Al-Hilalli futbolcu Ruben Neves, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ruben Neves, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona başta olmak üzere 3 kulüple görüştüğünü ancak transferinin gerçekleşmediğini ve Suudi Arabistan'a geldiğini söyledi.

'3 KULÜBE YAKINDIM'

Ruben Neves yaptığı açıklamada, "Üç kulübe transfer olmaya çok yaklaşmıştım ama bu transferler gerçekleşmedi, bu da beni üzdü ve Al-Hilal'e transfer olma kararını vermemde bana yardımcı oldu.' dedi.

'BARCELONA SÖYLENTİLERİ DOĞRUYDU'

Sözlerine devam eden Portekizli oyuncu, 'İsim vermek istemiyorum ama Barcelona transferimdeki en büyük söylentilerden biriydi, bu doğruydu. Tıpkı Arsenal'de olduğu gibi onlarla da görüşmem oldu. İngiltere dışında başka bir kulüpten daha ilgi vardı.' ifadelerini kullandı.

Ruben Neves son olarak, 'Olaylar birikmeye devam etti. Sonra elime altın bir fırsat geçti. Kabul edeceğimden hiç şüphem yoktu. Gerçekleşmeyen transferlerden artık bıkmıştım ve Suudi Arabistan'a transfer oldum.' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'dan 55 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e transfer olan Ruben Neves, çıktığı 28 karşılaşmada 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.