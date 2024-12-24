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Spor

Rudi Garcia, Napoli başkanını hedef aldı: Bana bedel ödetildi

Serie A ekiplerinden Napoli'nin eski hocası Rudi Garcia, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis için çarpıcı ifadeler kullandı.

24 Aralık 2024 Salı 14:37 - Güncelleme:
Rudi Garcia, Napoli başkanını hedef aldı: Bana bedel ödetildi
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Napoli'nin eski teknik direktörü Rudi Garcia, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis için açıklamalarda bulundu.

Rudi Garcia yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis futboldan anlamıyor. Beni göndermek yerine takımın başında tutsaydı 10. bitirmek yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirdik. Ben 60 yaşındayım, bir başkanın bana takımı nasıl sahaya süreceğimi söylemesine izin veremem."

"BANA BEDEL ÖDETİLDİ"

Bazı oyuncu ve çalışanların Napoli'den ayrılmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "O dönem oyuncu ve çalışanların yarısından fazlası Napoli'den ayrılmak istiyordu. De Laurentiis taktik ve sistemden, tercihlerime kadar her şeye burnunu sokmaya başladı. Ona kendi alanında kalmasını söylediğim için bana bedel ödetildi." diye konuştu.

"ZIELINSKI INTER'E GİTTİ"

Zielinski'nin Inter'e kaptırılmasıyla ilgili ise Garica, "Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyordu. Biri uzun bir süre sonra sözleşme yeniledi, diğeri ise hiç yenilemedi ve Inter'e transfer oldu." açıklamasında bulundu.

"GOMIS TAKIMDA KALMALIYDI"

Bafetimbi Gomis ve Marsilya dönemine de değinen Rudi Garcia, "Marsilya kariyerimle ilgili bir pişmanlığım varsa, o da Bafetimbi Gomis'i takımda tutamamak. Eğer Gomis takımda kalsaydı, hem Ligue 1'i hem de UEFA Kupası'nı kazanabilirdik. Bafe, harika bir kaptan, zeki, mükemmel bir golcü ve oyunu çok iyi bilen bir oyuncuydu." dedi.

  • Rudi Garcia
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  • teknik direktör
  • Aurelio De Laurentiis

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