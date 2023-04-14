Rudy Gobert: Hala çok ağrım var ve istediğim gibi hareket edemiyorum

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan play-in karşılaşmasında yeteri kadar sağlıklı olmadığı için muhtemelen oynayamamış olacağını belirtirken, bu geceki durumunun belirsiz olduğu açıklandı.

Gobert, normal sezonun son maçında takım arkadaşı Kyle Anderson ile yaşadığı sürtüşmeden ötürü 1 maçlık uzaklaştırma cezası aldığı için, Timberwolves'un Lakers'a karşı 15 sayılık bir farkla kaybettiği play-in maçında forma giyememişti.

Gobert, bu karşılaşmada oynayacak kadar sağlıklı olmadığını belirtti:

"Hala çok ağrım var ve istediğim gibi hareket edemiyorum, ancak her gün biraz ilerleme kaydediyorum."

Gobert ayrıca, Anderson ile arasını uzun zaman önce düzelttiğini de sözlerine ekledi:

"İkimiz de birbirimizden özür diledik ve bu olayı geride bıraktık. Hayat bu. Milyonlarca insanın bu anı izlemesi ve olan bitenler hakkında bir fikir sahibi olması, kontrolümüzde olmayan bir durum. Kontrol edebileceğimiz şey, birbirimize ve aramızdaki ilişkiye duyduğumuz saygıdır."

Wolves'un ayrıca Gobert'i bu gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynatıp oynatmayacağından da emin olmadığı kaydedildi.