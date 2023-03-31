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Spor

Rudy Gobert'ten hakem isyanı

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, NBA'i Phoenix Suns, Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in kazanması için yardım etmekle suçladı.

31 Mart 2023 Cuma 16:08 - Güncelleme:
Rudy Gobert'ten hakem isyanı
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Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, NBA'i Phoenix Suns, Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in kazanmasına yardım etmeye çalışmakla suçladı.

Gobert, hakemlerin Minnesota'nın Çarşamba günü Suns'a yedi sayılık mağlubiyetleri de dahil olmak üzere özellikle bazı önemli ve ismi büyük olan takımlara karşı maçları yönetme biçimleri konusunda şikayette bulundu:

"Saçmalık. Büyük saçmalık. Hiç adil değil. Gerçekten değil. Her gece böyle. 10 yıldır bu ligdeyim ve her zaman 'öyle değildir' demeye çalışıyorum, ancak hakemlerin Suns'ın kazanmasına yardım etmeye çalışmadıklarını düşünmek benim için çok zor bir hal aldı."

"Geçtiğimiz günlerde Warriors'ın veya Sacramento Kings'in kazanmasına yardım etmeye çalışmadıklarını düşünmek benim için cidden zor. Bu çok açık. Uzun süredir bu ligde olan bir basketbolcu olarak, bu saygısızlıktır..."

Normal sezonunun bitimine beş maç kala Timberwolves, Batı Konferansı'nda 39-38'lik derecesiyle yedinci sırada yer alıyor.

Gobert, bu sezon maç başına 13.7 sayı ve 11.7 ribaund ortalamalarına sahip.

  • Rudy Gobert
  • Minnesota Timberwolves

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