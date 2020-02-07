İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9899
  • EURO
    6,5782
  • ALTIN
    301.035
  • BIST100
    122284
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 'Ruh hastası' kendisine gelen 2 transfer teklifini daha reddetti
Spor

'Ruh hastası' kendisine gelen 2 transfer teklifini daha reddetti

Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya'da transfer dönemi 21 Şubat'ta bitiyor.

Aksam07.02.2020  09:08 - Güncelleme: 07.02.2020  09:08

TÜRKİYE Kupası’nda Alanyaspor’a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmayan Terim maçın ardından da “Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamı sergiledikleri futbolla hayal kırıklığına uğratan isim belli oldu; Belhanda. Ocak ayında takımdan gönderilmek istenen ancak takımda kalan Faslı oyuncu, formasını Emre Akbaba’ya kaptırdı. Terim’in Alanya maçında oynanırken Belhanda için kullandığı “Ruh hastası” sözleri de güne damga vurdu. Formsuz orta sahanın kendisi için Rubin Kazan ve Spartak Moskova’dan gelen teklifleri de geri çevirdiği ortaya çıktı. Rusya’da transfer 21 Şubat’ta bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, bazı oyuncularla yolları ayırmak için görüşmelere bir kez daha başlayacak.

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

Asla tereddüt etmeyiz
Asla tereddüt etmeyiz

Asla tereddüt etmeyiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.