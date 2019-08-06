Ruiz defansa çare olacak

AVUSTURYA kampında oynanan maçlarda çok basit goller yenmesi, Isimat Mirin’in Vida’nın yanında beklenen performansı gösterememesi acil bir sol stopere ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın başkan Fikret Orman’dan bu soruna çözüm bulunmasını istemesi üzerine Siyah-Beyazlı kurmaylar adeta şimşek hızıyla hareket etti. Beşiktaş, Stoke City’den Martins İndi ve Kevin Wimmer’de ilerleme sağlayamayınca rotayı Villarreal’e çevirdi.

RUİZ’İN PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON €

Siyah-Beyazlılar, İspanyol kulübünün 30 yaşındaki sol stoperi Victor Ruiz ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Villarreal’e Ruiz için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. 3 yıllığına anlaşılan Ruiz’e de yıllık 1.9 milyon euro verilecek. 1.85 metre boyundaki yıldızın Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Ruiz 2015’te Valencia’dan 2.7 milyon euroya alınmıştı.

33 MAÇTA OYNADI, 11 SARI GÖRDÜ

Piyasa değeri 7 milyon euro olan İspanyol stoper, geçen sezon Villarreal formasıyla 33 maçta görev yaptı. La Liga’da (İspanya 1. Ligi) 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 10, Kral Kupası’nda da 1 maça çıktı. Napoli, Espanyol ve Valencia’da da forma giyen Victor Ruiz’in Beşiktaş scoutları tarafından uzun süredir izlendiği öğrenildi. Ruiz’in bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor