29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5717
  • 6,2477
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ruiz defansa çare olacak

Yönetim, basit goller yenmesi üzerine, İspanyol ekibi Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz’i transfer etti. 3 yıllık anlaşma sağlanan sol stoper için İspanyollar’a 3.5 milyon euro verilecek. 30 yaşındaki yıldıza senelik 1.9 milyon euro ödenecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AVUSTURYA kampında oynanan maçlarda çok basit goller yenmesi, Isimat Mirin’in Vida’nın yanında beklenen performansı gösterememesi acil bir sol stopere ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın başkan Fikret Orman’dan bu soruna çözüm bulunmasını istemesi üzerine Siyah-Beyazlı kurmaylar adeta şimşek hızıyla hareket etti. Beşiktaş, Stoke City’den Martins İndi ve Kevin Wimmer’de ilerleme sağlayamayınca rotayı Villarreal’e çevirdi.

RUİZ’İN PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON €

Siyah-Beyazlılar, İspanyol kulübünün 30 yaşındaki sol stoperi Victor Ruiz ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Villarreal’e Ruiz için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. 3 yıllığına anlaşılan Ruiz’e de yıllık 1.9 milyon euro verilecek. 1.85 metre boyundaki yıldızın Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Ruiz 2015’te Valencia’dan 2.7 milyon euroya alınmıştı.

33 MAÇTA OYNADI, 11 SARI GÖRDÜ

Piyasa değeri 7 milyon euro olan İspanyol stoper, geçen sezon Villarreal formasıyla 33 maçta görev yaptı. La Liga’da (İspanya 1. Ligi) 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 10, Kral Kupası’nda da 1 maça çıktı. Napoli, Espanyol ve Valencia’da da forma giyen Victor Ruiz’in Beşiktaş scoutları tarafından uzun süredir izlendiği öğrenildi. Ruiz’in bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, İmran Han ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, İmran Han ile telefonla görüştü

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

422 araç trafikten men edildi

422 araç trafikten men edildi

1 doktor ve 3 sağlık görevlisi terörden tutuklandı

1 doktor ve 3 sağlık görevlisi terörden tutuklandı

Türkiye'den Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına sert tepki

Türkiye'den Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına sert tepki

Nükleer reaktörlerde kullanılıyor: Denizli'de ele geçirildi

Nükleer reaktörlerde kullanılıyor: Denizli'de ele geçirildi

Otogarın İSPARK’a devrine ihtiyati tedbir kararı

Otogarın İSPARK’a devrine ihtiyati tedbir kararı

'Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır'

'Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır'
 

POPÜLER HABERLER

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA