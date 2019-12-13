Ruiz, Fenerbahçe’ye saklandı

Ancak antrenman ve maç eksiği olan Ruiz’i teknik direktör Abdullah Avcı’nın yarınki Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyeceği ve 22 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Avrupa macerasını İngiltere’de Wolverhampton’a 4-0 yenilerek grup sonuncusu olarak noktalayan Beşiktaş’ta dün maçta oynayanlara izin verilirken, Ada’ya götürülmeyen oyuncular yorucu bir çalışma yaptı. İdmana sakatlıkları süren Douglas, N’Koudou ve Dorukhan katılmadı. Avrupa Ligi’ni kötü bitirdiklerini belirten teknik patron Abdullah Avcı, “Zaman zaman fazla süre alamayan oyuncuların uluslararası deneyim kazandığı bir turnuva olarak değerlendireceğiz” dedi.