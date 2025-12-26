Runjaic: Zaniolo önemli bir oyuncu

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, ligde cumartesi günü Lazio ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIMIZ ZAYIFTI"

Ligde geçen hafta alınan 5-1'lik ağır Fiorentina mağlubiyetini değerlendiren Runjaic, "10 kişi oynayıp yenilebilirsiniz ama en azından bir performans göstermeye çalışmalısınız. Bizim performansımız zayıftı." dedi.

"GELİŞİMİN PARÇASI AMA..."

"Lazio karşısında geri dönmek istiyoruz." diyen Runjaic, "Floransa'daki yenilginin ardından hepimiz olumlu bir tepki bekliyoruz. Bir takımın Napoli ve Fiorentina maçları arasında bu kadar değişmesi imkansız ama inişler ve çıkışların gelişme sürecinin bir parçası olduğunu biliyoruz. Ancak beş gol yiyerek yenilemezsiniz." diye konuştu.

Udinese, ligde geçen hafta Fiorentina ile deplasmanda oynadığı maçta 7. dakikada kaleci Okoye'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalmıştı. Fiorentina karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Zaniolo, kırmızı kartın da etkisiyle devre arasında oyundan çıkmıştı.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

Zaniolo ile ilgili konuşan teknik direktör Runjaic, "Takım iyi çalışmadı ve bunun birinci sorumlusu benim. Oyuncularımdan memnunum, gelişiyor ve olgunlaşıyorlar. Zaniolo'ya gelince, bir kez daha, o korunmayı hak eden bir oyuncu. Kendisine çok fazla baskı uyguluyor, bazen fazla bile! Lazio maçında onu destekleyecek taraftarların önünde harika bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Burada çok sevildiğini biliyor. Bu günler onun için de zor günlerdi. Fiorentina maçındaki değişiklik için saçma sapan haberler çıktı. Zaniolo hakkında çıkan haberler, yaşananlarla uyuşmuyor. O bizim için önemli bir oyuncu, oyuncular arasındaki ilişki iyi ve Zaniolo her gün bizim için kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Teknik ekip olarak biz de her maçtan dersler çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Udinese forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 26 yaşındaki Zaniolo, 5 kez ağları havalandırdı.