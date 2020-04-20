20 Nisan 2020 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 23:54

22 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in bir başka Rus kulübü Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yaratırken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” dedi.

KALP YETMEZLİĞİ

Samokhvalov, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle sezon askıya alınmadan önce Rusya'nın üçüncü bölümünde Lokomotiv'in yedek takımı Kazanka için oynuyordu. Takım arkadaşları gibi, sezonun potansiyel bir yeniden başlamasından önce formda kalmak için kendi başına eğitim alıyordu.

Kazanka teknik direktörü Alexander Grishin ssian haber ajansı RIA Novos'a “Korkunç” dedi. “Doktorlar bize ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğunu söylediler. Doktorlar eğitim almasına izin verdiyse, onun herhangi bir problemi olmadığını varsaymalıyız. ”

Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.

Lokomotiv Moskova şu açıklamayı yaptı:

"20 Nisan'da defans oyuncusu Innokenty Samokhvalov öldü. Futbolcu bireysel antrenman sırasında hastalandı. Trajedinin detayları netleştiriliyor.

Samokhvalov bir eş ve bir oğul bıraktı. FC Lokomotiv olanlardan çok şaşırır. Bu ailemiz için büyük bir üzüntü. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. ”