İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ndeki maçları ertelendi
Spor

Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ndeki maçları ertelendi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası THY Avrupa Ligi, Rus takımının bu haftaki maçlarını erteledi.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 20:26 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:26
ABONE OL

THY Avrupa Ligi, Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla Rus takımlarının bu hafta ülke içinde ve dışında oynayacağı basketbol maçlarını erteledi.

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasına denk gelen aşağıdaki maçlar askıya alındı:

Bayern Münih - CSKA Moskova

Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz - UNICS Kazan

Zenit St Petersburg - Barcelona

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.