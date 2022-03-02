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Spor

Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında ülkelerini temsil edemeyecek

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:11
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Federasyondan yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda ülkelerini temsil edemeyeceği ve tarafsız statüde FIA bayrağı altında yarışabileceği duyuruldu.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya'nın renk, bayrak ve ulusal sembollerinin kullanılmayacağı belirtilirken milli marşların çalınmayacağı ifade edildi.

Rusya ve Belarus'ta FIA organizasyonu düzenlenmeyeceği de bildirildi.

Ayrıca iki ülkenin milli takımlarının müsabakalardan men edildiği, FIA üyelerinin ise geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.

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