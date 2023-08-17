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Spor

Ruslan Malinovskyi, Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi'nin İtalya'ya dönmek istedi ve bu yüzden siyah beyazlı takımın teklifini reddetti.

17 Ağustos 2023 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Ruslan Malinovskyi, Beşiktaş'ın teklifini reddetti
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi için yeni bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı takımın teklif yaptığı Ruslan Malinovskyi, Beşiktaş'ı reddetti.

Marsilya'dan ayrılmak isteyen başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Atalanta'ya dönmek istediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMADI

Oyuncu ile Genoa'nın da ilgilendiği belirtilirken, Malinovskyi'nin Türkiye'ye gitme seçeneğini kesinlikle değerlendirmediği aktarıldı.

Beşiktaş, Marsilya'ya yaptığı kiralık teklifine 30 yaşındaki oyuncunun olumlu yaklaşmadığı ifade edildi.

3 TAKIM DAHA İSTİYOR

Ukraynalı futbolcuyla Torino, Bologna ve Monza'nın da ilgisi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Marsilya'nın Atalanta ile ilişkilerinin kötü olması sebebiyle İtalyan ekibine oyuncu satmaya yanaşmadığı ve bu yüzden transferin zor göründüğü aktarıldı.

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