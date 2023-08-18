İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2023 Cuma / 2 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0985
  • EURO
    29,4908
  • ALTIN
    1649.66
  • BIST100
    7516.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oluyor
Spor

Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oluyor

İtalya Serie B takımı Genoa, İsmi Beşiktaş ile de anılan Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

18 Ağustos 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oluyor
ABONE OL

İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Ruslan Malinovskyi'den Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Genoa, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi ve kulübüyle her konuda anlaştı.

Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu belirtilen haberde Genoa'nın 10 milyon euro bonservis karşılığında oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Ukraynalı futbolcununda Genoa'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken Malinovskyi'nin İtalya'ya geldiği ve bugün Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.