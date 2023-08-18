Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oluyor

İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Ruslan Malinovskyi'den Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Genoa, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi ve kulübüyle her konuda anlaştı.

Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu belirtilen haberde Genoa'nın 10 milyon euro bonservis karşılığında oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Ukraynalı futbolcununda Genoa'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken Malinovskyi'nin İtalya'ya geldiği ve bugün Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.