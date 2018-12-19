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Ruslardan Fenerbahçe Beko yorumu: CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 79-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu.

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Maç haberini  "Geri dönüş. Fenerbahçe Beko geriden gelip CSKA'yı  mağlup etti" başlığıyla veren Rusya'nın Championat gazetesinde, Rus temsilcisinin  Fenerbahçe Beko karşısında 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten  kurtulamadığı yorumu yapıldı.

Fenerbahçe Beko'nun "pes etmeyen" bir takım olduğunun vurgulandığı  haberde, iki güçlü ekibin Dörtlü Final'de karşılaşmasının da olası olduğu  bilgisine yer verildi.

"CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi" manşetini atan Rus  Sport24'te, CSKA Moskova'nın maçın ilk yarısında Fenerbahçe Beko'dan daha üstün  oynadığı, ancak ev sahibi ekibin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle  CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığı değerlendirmesinde bulunuldu.

"Fenerbahçe Beko'dan çifte geri dönüş"

Yunanistan'ın Sports 24 haber sitesinde, "Fenerbahçe Beko'dan çifte  geri dönüş" başlığıyla verilen haberde, üçüncü çeyrekte büyük bir geri dönüşe  imza atan sarı-lacivertli ekibin dördüncü çeyrekte yaşadığı "patlama" ile CSKA  karşısında galibiyete ulaştığı aktarıldı.

Jan Vesely'nin performansına ayrı bir başlık açılan haberde, oyuncunun  bu sezon "MVP" ödülünün en güçlü adayı olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

"Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı"  başlığının atıldığı Yunanistan'ın Gazzeta.gr sitesinde ise, "Herkes bunu soruyor:  Ne zaman kaybedecekler artık?" yorumunda bulunuldu.

"19 sayılık seri galibiyette önemli rol oynadı"

Sırbistan'ın Vecernje Novosti gazetesi, "Avrupa Ligi derbisinde  kazanan Fenerbahçe Beko" başlıklı haberinde, Zeljko Obradovic’in oyuncularının,  gerçek bir dramın ardından maçı kazandığı ifade edildi.

CSKA Moskova'nın ilk devrenin bitiminden hemen önce farkı 15 sayıya  kadar çıkardığı aktarılan haberde, ev sahibi takımın 19-0'lık seriyle maçın kalan  bölümünün belirsiz bir hal almasına neden olduğu kaydedildi.

Karadağ'daki Vijesti gazetesi ise, "Muhteşem derbide Fenerbahçe Beko  kazandı" başlıklı haberinde, İstanbul'un Asya yakasında oynanan maçı, büyük bir  geri dönüşün ardından ev sahibi takımın 79-75 kazandığı aktarıldı.

"Fenerbahçe Beko Moskova'yı devirdi"

Fransız gazetesi L'Equipe, "Fenerbahçe Beko Moskova'yı devirdi"  başlığıyla verdiği haberde, sarı-lacivertli ekibin 15 sayı geriden gelerek  Moskova'yı yenmesinin şok etkisi yarattığı vurgulandı.

CSKA Moskova'nın maç sonrası büyük üzüntü yaşadığının ifade edildiği  L'Equipe gazetesinde,  Fenerbahçe Beko'nun dokuz maçtır yenilmezliğini sürdürdüğü  vurgulandı.

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