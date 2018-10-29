Rüştü Reçber: Aykut Kocaman ve Ersun Yanal için olamaz dedi. Neden olmasın, bence olabilir

Rüştü Reçber, NTV'de yayınlanan 90+ programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Bu krizi atlatmak için futbolcuların kişiliği önemlidir. Takımda fazla Türk futbolcu olduğunda daha rahat atlatırsınız. Daha çok aidiyet olur. Formaya sevgi olur.

YABANCI SAYISI FAZLA

Mehmet Topal, Volkan Demirel, İsmail ve Hasan Ali'de bu duygular vardır. Ancak çoğunluğu oluşturamıyorlar çünkü yabancı sayısı fazla. Krizden böyle çıkmak zor. Elin taşın altına sokabilecek oyuncu çok az.

YANAL VE KOCAMAN OLABİLİR

Spor bir siyaset gibidir. Konuşurken çok dikkat etmek gerekir. Sayın Ali Koç, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal için olamaz dedi. Neden olmasın, bence olabilir.

COMOLLI İLE ÇALIŞMAZLAR

Ali Koç geçmişte söylediklerini bir kenara itebilir. Cocu ve Comolli'ye güven vermek için Kocaman ve Yanal için onları söylemiş olabilir. Ama bu iki isim, Comolli ile birlikte çalışmaz. Comolli olduğu müddetçe yabancı teknik adam gelmesi daha yüksek ihtimal.

TEK ÇÖZÜM TÜRK HOCA

Yabancı teknik adam geldiğinde ne faydası olur diye bakmak lazım. Şu anda yabancı bir teknik adam başarılı olamaz. Tek çözüm kesinlikle Türk hocadır.

ŞAMPİYON OLURDU

Geçen sene tribün desteği olsaydı, Fenerbahçe şampiyon olurdu. Şu an takım bu haldeyken bile taraftarın desteği var. Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için orada. Koç'a bir güvenleri ve bağlılıkları var.

SOKAKLARA ÇIKARDI

Ali Koç istemese de yapmak zorunda olduğu bir hamleyi yaptı. Ali Koç olmasa, Fenerbahe taraftarı şu an sokaklara çıkardı.

ÜMİT ÖZAT OLABİLİR

Cocu'nun yerine Ümit Özat da gelebilir. Bu kriz ortamından Ümit hoca çıkarabilir mi görmek lazım. Yine söylüyorum, Aykut Kocaman ve Yanal'ın dışına çıkılırsa, bu sene gözden çıkar.