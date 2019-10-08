Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.
Türk futbol tarihinde 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen isim olan Rüştü Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korudu. Reçber, A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası ve 2003'te Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de ise Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.
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