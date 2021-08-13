Rüştü Reçber'den 6-0 itirafı: Rakibimiz arkadaşlarımızdı o yüzden sevincimiz abartılı olmadı

13 Ağustos 2021 Cuma 21:24 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:24

Sporun efsane isimleri, hayat hikâyeler24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor.

24 TV ekranlarından futbolun efsanesi geçti. Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber'in hayat hikâyesi "Güzel Oyun" un 13 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümü ile ekranlara geldi.

Spor Yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı "Güzel Oyun" programının bu hafta ki konuğu Rüştü Reçber'di.

İlk bölümde, Rüştü Reçber'in futbola başladığı dönemde yaşadıkları, Fenerbahçe günleri ve milli takımımızla yer aldığı unutulmaz maçlar programda yer aldı. Önemli açıklamalarda bulunan Rüştü Reçber, Kadıköy'deki 6 – 0'lık galibiyet için ise "Karşıda oynayan futbolcuların hepsi bizim arkadaşımız o yüzden sevincimiz abartılı olmadı." açıklamalarında bulundu.

MANCHESTER UNITED ZAFERİ

'Yarın buradan galip gideceğiz onlar bilmiyorlar, anlattım sizde farkına varın.'

Büyük maçlar öncesinde delegasyonlar birbirlerine yemek verirler. Ali Şen Başkanımız da böyle bir yemek verdi. Daha sonra bizimle bir araya geldiğinde yemekte 'Yarın buradan galip gideceğiz onlar bilmiyorlar, anlattım sizde farkına varın' dedi ve iddialı konuştuğunu söyledi. Manchester United 40 yıldır yenilmeyen bir takım ama tamam dedik. Tabii ki bir yandan kendi kalitemize inanıyoruz ama diğer taraftan da futbolun gerçekleri var. Karşı tarafa bakınca kalede Schmeichel var. O devi geçmek de ayrı bir dert. Yenilsek bile kötü bir düşünce içinde olmayalım diyorduk. Maç bambaşka oldu. Bireysel olarak ön plana çıkan arkadaşlarımız da oldu zaman zaman takım olarak iyi olmaya, dayanmaya çalıştığımız noktalar da oldu. Öne geçtikten sonra geriye kalan 8-10 dakikalık bir süre vardı. O sürede ben dâhil birçok arkadaşım da yaşlandık. O görüntüleri izlemesem bazen aklıma gelmiyor. Çünkü o 10 dakikanın nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Sanki 10 dakika değil yıllar geçmiş. Sonuçta ilk kez kaldığımız şampiyonlar ligi ve yeni bir formattı. Yedi puan aldık çıkamadık ama bizim önümüzde de Juventus gibi dev takımlar vardı. Nitekim unutulmaz tarihi bir maç yaşadık ve hala bu maç kendi aramızda da konuşuluyor.

2002 DÜNYA KUPASI

"O maçta Ronaldo geldi ve bir makas attı. Fatih bir tarafa Alpay bir tarafa gitti. Yani Ronaldo yine vuruşunu yaptı."

Maçtan bir gün önce karşımızda kimin oynadığı belli değildi. Bizi ilgilendiren ön taraftı ve hakkında en çok konuştuğumuz kişi Ronaldo'ydu. O neler yapabilir bunu düşünüyorduk. Mesela meşhur bir makas hareketi vardı. Yakın durduğumuz zaman makas yaparsa topa bakacağız ayaklara bakmayacağız ya da geri geri kaçmayacağız gibi taktikleri konuşuyorduk. Bizim bir özelliğimiz maçtan önce bir araya gelerek sohbet esnasında maçları ve rakibi konuşmamızdı. O maçta Ronaldo geldi ve bir makas attı. Fatih bir tarafa Alpay bir tarafa gitti. Yani Ronaldo yine vuruşunu yaptı. Kaleci olarak o zamanlar farklı bakıyorsun. Siz hareketlisiniz rakibin topu atıp atmayacağını anlıyorsunuz ama o koşarken vurdu. Mütevazılık yapmayacağım orada refleks yapmam bile enteresan çünkü ben açığı kapatmak için koşuyordum öne doğru. Bileğimi sağdan uzatsaydım böyle olmayacakmış. Bir gerçek var Brezilya bizden iyi oynadı. Maç 1-0 bitti çok daha farklı bitebilirdi.

2002 DÜNYA KUPASI DENİLSON'UN ETRAFINI SARAN 4 KİŞİ

"DENİLSON GELDİ VE BANA 'BENİ HATIRLADIN MI ?' DEDİ."



Alex'in jübilesine gittiğimizde Denilson geldi ve bana 'Beni hatırladın mı ?' dedi. Ben de hatırladım ama hatırlamak istemiyorum dedim. Gerçekten o pozisyonun içerisinde Denilson'un olduğunu bilmiyordum. Sonra bana 'Ben 2002 Dünya Kupası'nda son dakika da etrafını sardığınız ayağında top olan kişiyim' dedi. Biz düşündüklerimizi uygulamaya çalışan bir ekiptik ve uyguluyorduk. 91 kuşağı olarak o turnuvada elendik. Yensek finale çıkıyorduk. Ve 3.lük maçı oynama hakkı kazandık. Herhalde dünya futbol tarihinin gördüğü en güzel maçlardan birini gördü bu dünya. Maç öncesi takımların kimlerle eşleştikleri belli değildi. Galip gelen ortaya çıktı ve maçın sonrasındaki görüntülerde herkesin birbiriyle el ele tutuşup bütün tribünleri selamlaması her yerin kırmızı beyaz olması çok çok güzel bir olaydı.

6-0 'LIK GALİBİYET

"KARŞIDA OYNAYAN FUTBOLCULARIN HEPSİ BİZİM ARKADAŞIMIZ O YÜZDEN SEVİNCİMİZ ABARTILI OLMADI."



Bazı maçlar vardır ki akışına bırakırsınız ve o alıp sizi götürür. Öyle bir maçtı. Biz 2-0 önde iken Ariel Ortega'nın ortaya atıldı, gol attık onlar atamadı. On kişi kaldık. Ortaya konulan oyun 6-0 bitti. Bizim için tarihi bir sonuçtu. Bir Fenerbahçeli olarak maç bizleri nasıl sevindirdiyse taraftarı da o şekilde sevindirdi. Ama futbol çok enteresan bir şey. Kadıköy'de Galatasaray takımı yedi kişi kaldığında biz onları 1-0 zor yenmiştik. Rakibinize karşı bu kadar farklı bir skor elde etmeniz sizi farklı bir noktaya getiriyor. Sonuçta karşıda oynayan futbolcuların hepsi bizim arkadaşımız o yüzden sevincimiz abartılı olmadı.