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Rusya - Türkiye maçı Pawel Raczkowski'nin oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. 

Soçi kentindeki Fisht Olympic Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcılığını Michal Obukowicz ve Radosaw Siejka yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Marcin Boniek olacak. Mücadelede Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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