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Spor

Rusya, 2024 Olimpiyat elemelerinde olmayacak

FIBA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için yapılacak elemeler için Rusya'nın ihraç edildiği ve yerine Bulgaristan'ın katılacağı duyurdu.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
Rusya, 2024 Olimpiyat elemelerinde olmayacak
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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için düzenlenecek elemelere Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle Rusya'nın dahil edilmeyeceğini açıkladı. FIBA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "IOC'nin 28 Mart'ta yayınlanan uluslararası müsabakalara Rusya veya Beyaz Rusya pasaportuna sahip sporcuların katılımına ilişkin tavsiyelerini takiben FIBA İcra Komitesi, Rusya Erkek Milli Takımı'nın 2023 FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'na kaydına izin vermemeye karar verdi. Avrupa'nın bir sonraki en iyi takımı olan Bulgaristan, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'na katılan son takım olacak" denildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerine katılacak takımlar ise şöyle:

Afrika: Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus, Uganda

Amerika: Arjantin, Bahamalar, Şili, Kolombiya, Küba, Panama, Uruguay, Virgin Adaları

Asya: Bahreyn, Çin Taipei, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Kore , Suudi Arabistan, Suriye

Avrupa: Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, İzlanda, İsrail, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, İsveç, Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan

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