İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
Spor

Rusya, Davis Kupası'nda şampiyon oldu

Rusya, 18 ülkenin katıldığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA5 Aralık 2021 Pazar 23:06 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 23:06
ABONE OL

Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu.

İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyon, Hırvatistan ile Rusya arasındaki final maçlarıyla sona erdi.

Tek erkekler maçlarının ilkinde, Rus Andrey Rublev, Hırvat Borna Gojo'yu 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkincisinde ise dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, Hırvat Marin Cilic'i 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti.

Rusya'nın ilk iki maçı kazanmasının ardından sonucun değişmeyeceği gerekçesiyle çift erkekler müsabakası iptal edildi ve Rusya, Hırvatistan'ı 2-0'la geçerek 2002 ve 2006'nın ardından üçüncü kez kupaya uzandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.