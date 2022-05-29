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Spor

Rusya Kupası'nda zafer Spartak Moskova'nın

Rusya Kupası final mücadelesinde Dinamo Moskova'yı 2-1 mağlup eden Spartak Moskova kupanın sahibi oldu.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 21:55 - Güncelleme:
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Spartak Moskova, Dinamo Moskova'yı 2-1 yenerek Rusya Kupası'nın sahibi oldu.

Başkentin iki köklü futbol kulübü arasındaki finalde, sonuncusu 2003'te olmak üzere kupayı 3 kez müzesine götüren Spartak Moskova ile tek şampiyonluğunu 1995'te kazanan Dinamo Moskova karşılaştı.

Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı, Sobolev'in 10 ve Promes'un 72. dakikadaki golleriyle kazanan Spartak Moskova, şampiyonluğa ulaştı.

Golünü 55. dakikada Zaharyan'ın attığı Dinamo Moskova'da Fomin, 90+9'uncu dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

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