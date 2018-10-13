Rusya Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda Milli Takım Rusya Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? Heyecanla beklenen Rusya Türkiye maçı son dakika haberleri araştırılıyor. Rusya Türkiye maçı kanalı merak ediliyor. Rusya Türkiye hangi kanalda yayınlacak? Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak. Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar star.com.tr’de…

Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli takım kadrosu...

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi nasıl bir fayda sağlayacak?

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı sağlayacak

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak. Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi’nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Türkiye hangi grupta?

UEFA'nın ilk kez düzenlediği turnuvada Türkiye, kura çekimine Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile B Ligi'nden katıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın rakipleri İsveç ve Rusya oldu.

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

A Ligi'nde takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. Dört grup lideri, 2019 Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından 2018 Aralık'ta belli olacak. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

C Ligi'nde 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak ve 4 grup birincisi B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'ta mücadele edecek.

D Ligi'nde ise takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak ve 4 grup lideri C Ligi'ne çıkacak. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'larda yer alacak.

A Ligi:

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

Gruplarını son sırada bitiren 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

A Ligi'nden EURO 2020 vizesi alacak takım ise Mart 2020'deki dörtlü final sonucu belli olacak. Elemeler sonucu EURO 2020'ye katılım hakkı kazanamayan ülkeler arasında en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finalde mücadele edecek. Şampiyon ekip, EURO 2020'ye katılacak.

B Ligi:

B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

C Ligi:

C Ligi'ndeki 15 takımın dağılımı, 1 grupta 3 ve 3 grupta dörder ekip olarak gerçekleşecek. Dört grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

D Ligi:

D Ligi'ndeki 16 takım, dörderli 4 gruba ayrılacak. Grup liderleri, C Ligi'ne yükselecek.

EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

Turnuva tarihleri

Birinci hafta: : 6-8 Eylül 2018

İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018

Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018

Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018

Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018

Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020