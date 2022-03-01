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Spor

Rusya ve Belarus, uluslararası voleybol müsabakalarından men edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Rusya ve Belarus'un milli takım ve kulüplerini uluslararası maçlardan men etti.

AA1 Mart 2022 Salı 18:38 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 18:38
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'un milli takım, kulüp ile hakemlerinin uluslararası müsabakalara katılamayacağı belirtildi.

Plaj ve kar voleybolu sporcularının da organizasyonlarda yer alamayacağı kaydedildi.

Rusya ve Belarus Voleybol Federasyonu yetkililerinin ise CEV'deki üyeliklerinin askıya alındığı ifade edildi.

Ayrıca ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı bildirildi.

CEV, daha önce de Rusya'da müsabaka oynanmayacağını duyurmuştu.

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