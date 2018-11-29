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Rusya'da buz kestik! Puana çok yaklaşmıştık

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, Rusya deplasmanında Krasnodar karşısında öne geçse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 5. maçında da puan alamadı.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Krasnodar ile Akhisarspor, Rusya'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Akhisasrspor, Rusya'da ilk Avrupa puanını almaya çok yaklaştı ancak rakibine 2-1 yenilerek 5. maçından da mağlup ayrıldı.
 
Karşılaşmanın 24. dakikasında Akhisarspor, Serginho ile öne geçerken Krasnodar'ın golleri ikinci yarıda geldi.
 
Rus temsilcisine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Gazinskiy ve 57'de Ari kaydetti.
 
Bu sonucun ardından Krasnodar, puanını 12'ye yükseltirken Akhisarspor, puansız son sırada yer aldı.
 
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Akhisarspor, sahasında Standard Liege'i konuk edecek. Krasnodar ise Sevilla deplasmanına gidecek.

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