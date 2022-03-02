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Spor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında iki futbolcu hayatını kaybetti

Ukrayna temsilcisi Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in futbolcusu 25 yaşındaki Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:29
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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Futbol camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

  • Vitalii Sapylo
  • Dmytro Martynenko
  • FIFPro

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