Rusya’ya 4 yıl men cezası

SPORDA büyük Rusya skandalına ağır darbe! Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti. WADA Sözcüsü James Fitzgerald, WADA’nın İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan merkezindeki yönetim kurulu toplantısının ardından spor dünyasını şok gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

WADA KARARI OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Fitzgerald, toplantıda Rusya’nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı. WADA Sözcüsü, yönetim kurulunun, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men ettiğini kaydetti. Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yer alamayacak.

21 GÜN İÇİNDE CAS’A İTİRAZ EDEBİLİR

Rus sporcular ise doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020’de yer alabilecek. Rusya, WADA’nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek. Rusya, Soçi 2014 Kış Olimpiyatları’nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015’te men cezası almış, 168 Rus sporcu Pyeongchang’daki olimpiyatlara bağımsız şekilde katılmıştı.

2020’DE VAR 2022’DE YOK

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ‘nın (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı 4 yıl boyunca tüm spor organizasyonlarından men etmesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Rusya, cezanın kesinleşmesi durumunda UEFA’nın WADA’nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alabilecek. Rusya, Euro2020 finallerinde Danimarka, Belçika ve Finladiya ile birlikte B Grubu’nda bulunuyordu. Bu grupta maçlar Rusya’nın St. Petersburg ile Danimarka’nın Kopenhag kentinde oynanacak. Bu arada Rusya’dan WADA’nın 4 yıl men kararı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Rus yetkililer, Lozan’daki karar öncesi kendilerine yöneltilen suçlamaları ‘siyasi’ olarak nitelendirmiş ve Rusya’nın, uluslararası spor faaliyetlerinin dışında bırakılması amacı taşıdığı kaydetmişti.