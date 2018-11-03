Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rusya'yı 5-1 yendik yarı finale adımızı yazdırdık

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1'lik skorla geçen Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finale yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden kupada Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar mücadeleyi Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanarak yarı finalde ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu. Türkiye-Meksika yarı final maçı yarın saat 05.00'te başlayacak. 

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tanzimat Fermanı´nın ilanı - Tarihte bugün 3 Kasım 1839

Tanzimat Fermanı´nın ilanı - Tarihte bugün 3 Kasım 1839

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA