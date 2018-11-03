Rusya'yı 5-1 yendik yarı finale adımızı yazdırdık
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1'lik skorla geçen Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finale yükseldi.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden kupada Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar mücadeleyi Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanarak yarı finalde ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu. Türkiye-Meksika yarı final maçı yarın saat 05.00'te başlayacak.
Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.