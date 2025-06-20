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Spor

Rutgers'ın yıldızı Ace Bailey için kıyasıya rekabet

2025 NBA Draftı'na günler kala, Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Rutgers'ın yıldızı Ace Bailey'yi alabilmek için yukarı sıralardan seçim elde etmeyi hedefliyor.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Rutgers'ın yıldızı Ace Bailey için kıyasıya rekabet
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Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin haberine göre Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets 6., 7. ve 8. sıradaki seçim haklarına sahip olmalarına rağmen ilk üçe girerek Bailey'yi kadrosuna katmak istiyor.

Bailey'nin sıra dışı draft süreci dikkat çekiyor. 6'8" boyundaki forvet, Philadelphia 76ers dahil olmak üzere tüm bireysel antrenmanlarını iptal etti. 76ers, 3. sıradan seçim yapacak takım olarak Bailey'yi ciddi şekilde değerlendirenler arasındaydı.

Bailey'nin menajerlik işlemlerini resmiyette Adie Von Gontard ve Daniel Green yürütüyor olsa da, sürecin arka planında eski NBA oyuncusu Sharife Cooper'ın babası Omar Cooper'ın yönlendirici rol oynadığı öne sürülüyor.

19.2 sayı ve 7.5 ribaunt ortalamasıyla dikkat çeken Bailey, bu draft sınıfının en patlayıcı kanat oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şut yeteneği ve çok yönlü savunma becerisi öne çıkan özellikleri arasında.

Philadelphia, Tyrese Maxey, Joel Embiid ve yeni transfer Paul George etrafında genç yetenekler inşa etmek istiyor. Öte yandan Wizards (18–64), Pelicans (21–61) ve Nets (26–56) gibi hayal kırıklığıyla geçen sezonlar yaşayan takımlar, uzun vadeli yapı kurmak için bu fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor.

  • Ace Bailey
  • Rutgers

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