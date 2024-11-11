İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3196
  • EURO
    36,6375
  • ALTIN
    2890.07
  • BIST100
    9276.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ruud van Nistelrooy, Manchester United'dan ayrıldı
Spor

Ruud van Nistelrooy, Manchester United'dan ayrıldı

Teknik direktörlük değişikliğine giderek Erik ten Hag yerine Ruben Amorim ile anlaşan Manchester United'da bir ayrılık daha yaşandı. İngiliz ekibi, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in isteği doğrultusunda Ruud van Nistelrooy ile yollarını ayrıma kararı aldı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Ruud van Nistelrooy, Manchester United'dan ayrıldı
ABONE OL

Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getiren Manchester United'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Sezona Erik ten Hag'ın yardımcısı olarak başlayan ve ten Hag'ın görevden ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak görev yapan Ruud van Nistelrooy, kulüpten ayrıldı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu kararı Ruben Amorim'in van Nistelrooy'un teknik ekibinde istememesi sebebiyle aldı.

Manchester United ise van Nistelrooy'un görevden ayrıldığını doğrularken, "Ruud bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da geçici teknik direktör olarak görev yaptığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik istatistikleri yakalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.