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Spor

Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklaması

Manchester United'da Erik ten Hag ile yolların ayrılması sonrası takımın başına geçici olarak getirilen Ruud van Nistelrooy, önemli açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2024 Perşembe 23:46 - Güncelleme:
Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklaması
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Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da kalmaya olan kararlılığı hakkında konuştu:

"Bu sezon ve gelecek sezon için burada yardımcı antrenörlük sözleşmeme geri dönüyorum. Kulübü ileriye taşımak amacıyla yardımcı olarak geldim ve bunu her şekilde yapmaya hâlâ istekliyim."

'SEVGİSİNİ HİSSETTİM'

Nistelrooy, karşılaşma öncesinde Erik ten Hag ile bir görüşme yaptığını belirterek, "Kulübe geri dönmem için ilk konuşmamızda, onun bu kulübü ileri taşımak istediğini ve kulübe olan sevgisini net bir şekilde hissettim" dedi.

'BU DURUM BİR MEYDAN OKUMA'

Manchester United'ın içinde bulunduğu zorlu durum hakkında da konuşan Nistelrooy, "Kulüp, hepimizin görmek istediği noktada değil; ancak bu durum bir meydan okuma. Bu yüzden buradayım ve yardım etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

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