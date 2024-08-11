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Spor

Rüya Takım Paris'te şampiyon oldu

Paris 2024 Olimpiyatları finalinde ev sahibi Fransa'yı 98-87 yenen ABD şampiyon oldu.

11 Ağustos 2024 Pazar 00:27 - Güncelleme:
Rüya Takım Paris'te şampiyon oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları finalinde ev sahibi Fransa ile ABD karşı karşıya geldi.

ABD, skor üstünlüğünü baştan sona elinde tuttuğu finalde ev sahibi Fransa'yı yendi.

Bu sonuçla ABD, Paris 2024'ü şampiyonlukla tamamladı ve altın madalya kazandı. ABD üst üste 5. kez şampiyon oldu.

Ev sahibi Fransa ile Olimpiyatları 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İki ekip 2020 Olimpiyatlarında da karşılaşmış ve o maçı da ABD kazanmıştı.

ABD'de Steph Curry 24 sayı – 5 asist, LeBron James 14 sayı – 9 asist – 6 ribaund, Kevin Durant 15 sayı – 4 ribaund – 4 asist, Devin Booker 15 sayı – 6 ribaund, Anthony Edwards 8 sayı – 1 ribaund, Jrue Holiday 6, Anthony Davis 8 sayı – 9 ribaund ile oynadı.

Fransa'da Victor Wenbanyama 26 sayı – 7 ribaund – 2 asist, Guerschon Yabusele 20 sayı – 2 ribaund, Nando De Colo 12 sayı – 3 asist, Bilal Coulibaly 6, Evan Fournier 11 sayı – 2 ribaund, Mathias Lessort da 5 sayıyla maçı tamamladı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 15-20

2. çeyrek: 41-49

3. çeyrek: 66-72

4. çeyrek: 87-98

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