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Ryan Babel 6. maçında 4. golünü attı

Beşiktaş'ta sezona golleriyle hızlı giren Ryan Babel, derbide de durmadı. Kadıköy deplasmanında forvet olarak sahaya çıkan Babel, yine ağları havalandırdı.

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Fenerbahçe'ye karşı yaklaşık 25 metreden enfes bir gol atan Hollandalı, ligde 6. maçında 4. golünü kaydetti. Kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atan tecrübeli oyuncu, sezonun genelinde de 6. golüne ulaştı. 

Babel, üst üste Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında gol atarak ligde 3 maçlık bir seri yakaladı. 

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı kariyerindeki gollerinin hepsini Kadıköy'de buldu. 

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