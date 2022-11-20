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Spor

Ryan Babel attı, Eyüpspor kazandı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Göztepe'yi penaltıdan Babel'in attığı golle 1-0 yendi.

AA20 Kasım 2022 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Ryan Babel attı, Eyüpspor kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmet Ildız (Dk. 78 Recep Niyaz), Ezeh (Dk. 78 Dibba), Bekir Yılmaz (Dk. 8 İbrahim Akdağ), Babel (Dk. 90 Berkan Emir), Eze (Dk. 90 Fethi Özer)

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 82 Hasic), Palmer, Yasin Öztekin, Kvasina

GOL: Dk. 65 Babel (Penaltıdan) (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Palmer, Dk. 25 Atınç Nukan, Dk. 64 Emir Ortakaya (Göztepe), Dk. 90+2 İbrahim Akdağ (Eyüpspor)

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