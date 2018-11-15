Ryan Babel Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi yetersiz buldu
G.SARAY’IN sezon sonu sözleşmesi biten Babel ile anlaşması Beşiktaş Yönetimi’ni harekete geçirdi.
Siyah-Beyazlı idareciler, Hollandalı yıldızın kapısını yeni bir teklifle çaldı. Beşiktaşlı idareciler, Babel’e 2.1 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme önerdi. 31 yaşındaki oyuncu ise Beşiktaş’ın bu teklifi karşısında 3 yıllık sözleşme ve imza parası dahil 3.2 milyon euro talep etti.
2016-2017 sezonun devre arasında Beşiktaş’a bedelsiz transfer olan Hollandalı oyuncu, forma giydiği 88 karşılaşmada 29 gol atarken 12 de asist yaptı.
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