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Spor

Ryan Babel: Bizi biraz daha motive ettiler

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2021 Pazar 22:31 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 22:31
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Galatasaray'da Ryan Babel, Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maç öncesi bir gerginlik olduğunu belirten Babel, "Türkçe çok fazla anlamıyorum ama bu maçın öncesinde yapılan tansiyonu yükseltici açıklamalar, ister istemez bizi biraz daha motive etti. Böyle güzel bir galibiyetin gelmesi, son dakikada olması çok daha anlamlı oldu." dedi.

Eleştirilerin olacağını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Hocama çok teşekkürler verdiği şanstan ötürü. İleride oynadığınız zaman, sürekli defans yapmak çok kolay olmuyor. Bugün elimden geleni yaptım. Eleştiriler her zaman olacaktır, bunları dikkate alarak üzerine gidip neleri geliştirebilirim, bunlara bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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