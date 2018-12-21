Ryan Babel, Çin yolcusu

Devre arası transfer dönemi gelmeden Pepe ile resmen yollarını ayıran Beşiktaş bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Ryan Babel’e yeni sözleşme teklif eden fakat şimdilik olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı oyuncu için Çin’den teklif bekliyor.

Kulüpten sızan bilgilere göre Babel için menajerler astronomik bir teklif getirmeye çalışıyor. Beşiktaş’ın teklif ettiği yıllık ücretin çok çok üzerinde bir rakamla karşılaşan Babel’in de Çin’e gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Babel’in alacaklarını ödeyerek serbest kalmasını engelleyen yönetimin, 32 yaşındaki oyuncudan iyi bir bonservis bedeli kazanmayı hedeflediği vurgulandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadroda kalmasını istediği yetenekli oyuncuyu ikna edemeyen siyah-beyazlılar bu nedenle gelecek olan teklifi değerlendirmeyi planlıyor. Sakatlığı düzelen ve yaklaşık 1 ay sonra takımla çalışmalara başlayan Babel’in menajerinin Çin’den teklif geldikten sonra bonservis konusunda yönetimden kolaylık isteyeceği öğrenildi. Gelişmeleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçından sonra Çin’e olası transferi konusunda Babel’le yeniden masaya oturacak.

(Milliyet)