Ryan Babel, Galatasaray derbisine yetişiyor

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel'in durumu ise belli oldu. Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya ve ekibi, Babel'i derbiye yetiştirecek. Ancak tecrübeli futbolu Ankaragcü deplasmanında forma giyemeyecek. 1 hafta boyunca formasından uzak kalması beklenen Babel, Norveç'te oynanacak Sarpsborg maçında da riske edilmeyecek. Ryan Babel Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Babel, Gökhan Töre, Roco ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Siyah beyazlılarda Jeremain Lens ise Ankaragücü maçında sahada olabilmek için sıkı çalışıyor.

(Yeni Şafak)