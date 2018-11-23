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Ryan Babel, Galatasaray derbisine yetişiyor

Beşiktaş'ta eksik isimler takıma dönüyor. Milli arada 10 futbolcusunu göreve gönderen siyah beyazlılar, Ankaragücü maçı için milli takımdan dönen oyuncularla çalışmaya başladı.

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Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel'in durumu ise belli oldu. Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya ve ekibi, Babel'i derbiye yetiştirecek. Ancak tecrübeli futbolu Ankaragcü deplasmanında forma giyemeyecek. 1 hafta boyunca formasından uzak kalması beklenen Babel, Norveç'te oynanacak Sarpsborg maçında da riske edilmeyecek. Ryan Babel Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Babel, Gökhan Töre, Roco ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Siyah beyazlılarda Jeremain Lens ise Ankaragücü maçında sahada olabilmek için sıkı çalışıyor. 

(Yeni Şafak)

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