Ryan Babel: Genk’in birkaç maçının özetini izledim

Genk maçı öncesi Belçika basınına konuşan yıldız futbolcu, rakiplerini değerlendirirken, “Genk çok iyi bir takım. Rakibimizi iyi analiz etmek zorundayız. Maç başladığında hazır olmak zorundayız. Çok iyi bir rakiple grupta yarışıyoruz. Kişisel olarak da rakibi tanıyorum. Genk bizi zorlayacak, tehlike yaratabilecek bir takım” dedi.

Genk’i takip ettiklerini ifade eden Hollandalı oyuncu, “Genk’in birkaç maçının özetini izledim. Ayrıca geçen sezon Club Brugge’e karşı oynadım. Takip ettim, Bruge’de de bazı arkadaşlarım var. Genk’e fırsat vermemeliyiz. Çok iyi takımlar ve dikkatli olmalıyız” diye konuştu.