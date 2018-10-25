Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ryan Babel: Genk’in birkaç maçının özetini izledim

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bugün sahalarında karşılaşacakları Genk'in çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genk maçı öncesi Belçika basınına konuşan yıldız futbolcu, rakiplerini değerlendirirken, “Genk çok iyi bir takım. Rakibimizi iyi analiz etmek zorundayız. Maç başladığında hazır olmak zorundayız. Çok iyi bir rakiple grupta yarışıyoruz. Kişisel olarak da rakibi tanıyorum. Genk bizi zorlayacak, tehlike yaratabilecek bir takım” dedi.

Genk’i takip ettiklerini ifade eden Hollandalı oyuncu, “Genk’in birkaç maçının özetini izledim. Ayrıca geçen sezon Club Brugge’e karşı oynadım. Takip ettim, Bruge’de de bazı arkadaşlarım var. Genk’e fırsat vermemeliyiz. Çok iyi takımlar ve dikkatli olmalıyız” diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA