Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosuna davet edildi
Beşiktaşlı Babel Hollanda'da Milli Takım kadrosuna davet edildi. Hollanda UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve Almanya ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Ryan Babel Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Hollanda UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Fransa ile 19 Kasım da ise Almanya ile deplasmanda karşılaşacak.
İşte Hollanda'nın Fransa ve Almanya maçı aday kadrosu:
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