Ryan Babel: Maksimumu yaptık ve hedefe ulaştık

22 Ekim 2021 Cuma 00:45 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:45

Galatasaray'da Ryan Babel, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Hollandalı, "Oyunun anahtarı kaybetmemekti. Oynayıp, kazanmak için gelmiştik ama ilk hedef beraberlikti. Beraberlik de iyi olabilirdi, buradan iyi sonuçla ayrılıyoruz." dedi.

Hedeflerine ulaştıklarını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Biz buraya kaybetmemek için geldik ve diğer maçın beraberlik sonucunu almamız da iyiydi. Maksimumu yaptık ve burada hedefe ulaştık." ifadelerini kullandı.

Kendi performansıyla ilgili görüşleri sorulan Babel, "Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. En önemlisi takım oyunuydu, bunu gerçekleştirdik." diye konuştu.