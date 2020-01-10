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Spor

Ryan Babel'den ayrılık sonrası ilk sözler

Ryan Babel, Ajax'a transferini tamamlamak için gittiği Hollanda'da ilk açıklamalarını yaptı.

Sporx10.01.2020  09:58 - Güncelleme: 10.01.2020  09:58

Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Ryan Babel Hollanda'ya iniş yaptı ve ilk açıklamalarını yaptı.

De Telegraaf'ın haberine göre Babel açıklamasında, "Ülkeme ve Amsterdam'a geri döndüm. Herşey çok hızlı oldu. Geri dönmek çok ilginç oldu. Ama mutluyum. Ben her zaman Ajax taraftarı oldum, bu bir sır değil. Ajax'ın 9 yıllık uzak olduğum dönemde nasıl geliştiğini görmek de güzeldi." sözlerini kullandı.

"HER İKİ TARAFA DA YARARLI BİR DURUM OLUNCA HIZLICA TRANSFER OLDUM"

"Kulübüm Ajax için tekrar oynama fikri çok onur verici birşey ama karar tamamen bende değildi. Buraya gelebilmem için her iki tarafa da yararlı olabileceğim bir durum ortaya çıkınca seçim yapmam kolay oldu ve hızlıca transfer tamamlandı."

Galatasaray'da aldığı ücretin bir kısmından feragat etmek zorunda olduğunun hatırlatılması üzerine ise Babel, "Bu durumu kendime Avrupa Şampiyonası sırasında ödeyebileceğim bir yatırım olarak gördüm. Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim. Galatasaray'da ilk yarı yıl biraz zor geçti"

Ajax'ın mevcut kadrosu içerisinde hangi mevkiide oynayacağına yönelik sorulara ise, "Bunu ben şimdiden söyleyemem. Bana bağlı bir konu değil. Çalışmalarımı yapacağım ve antrenörümüzün beni nasıl kullanacağını göreceğim. Ben her zaman bir takım oyuncusu oldum. Ajax'ın harika kadrosu var. Bu yüzden bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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