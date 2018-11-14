Ryan Babel'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi

Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Babel, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Terim'e çok yakın bir G.Saraylı eski oyuncu, Babel'le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi. Beşiktaş'la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel'in, Aslan'la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi. Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.

NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz" demişti. Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel'in hem de Adriano'nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

UEFA KRİTERLERİNE UYUYOR

UEFA'yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor. Onyekuru'nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip. 31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.

(Akşam)