Ryan Babel'in talipleri artıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Ryan Babel'in talipleri artıyor.
İngiliz basını, devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Hollandalı yıldızla 6 aylık sözleşme imzalayan Fulham'ın yeni bir teklif yaptığını yazdı. Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.
Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. Ancak Hollandalı futbolcunun tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.
(Takvim)
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